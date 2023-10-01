Антверпен - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар зіграє з бельгійським Антверпеном у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.
Поєдинок відбудеться у середу, 4 жовтня, на стадіоні Босейлстадіон в Антверпені, Бельгії. Початок - о 19:45 за київським часом.
Дивіться пряму трансляцію поєдинку на медіасервісі MEGOGO.
Плеєр із трансляцією
В іншому матчі групи зійдуться іспанська Барселона та португальський Порту.
Група H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2
|Порту
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Шахтар
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|4
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн