Світоліна - Вільямс: де дивитися матч першого кола Вімблдона-2023

Джерело - Чемпіон.
У понеділок, 3 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (75) зіграє проти американки Вінус Вільямс (554) у межах 1-го кола Вімблдона-2023.
Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.
Матч відбудеться на Центральному корті другим запуском. Початок - не раніше 17:30 за київським часом.
Плеєр із трансляцією
Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Вільямс провели між собою 5 матчів, у 4 із них перемогу святкувала Еліна.
Нагадаємо, напередодні 43-річна американська легенда тенісу висловилась із приводу війни в Україні.
Вімблдон-2023, на старт: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір