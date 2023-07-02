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Світоліна - Вільямс: де дивитися матч першого кола Вімблдона-2023

Гра відбудеться на головному корті турніру
Сьогодні 17:36 223 0
Світоліна - Вільямс: де дивитися матч першого кола Вімблдона-2023
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Вінус Вільямс

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 3 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (75) зіграє проти американки Вінус Вільямс (554) у межах 1-го кола Вімблдона-2023.

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com. 

Матч відбудеться на Центральному корті другим запуском. Початок - не раніше 17:30 за київським часом.

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Вільямс провели між собою 5 матчів, у 4 із них перемогу святкувала Еліна.

Нагадаємо, напередодні 43-річна американська легенда тенісу висловилась із приводу війни в Україні.

Вімблдон-2023, на старт: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір

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