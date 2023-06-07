Презентація нового головного тренера збірної України - онлайн-трансляція LIVE

Дебют нового наставника відбудеться 12 червня

Джерело - Чемпіон.

7 червня (середа) відбудеться презентація нового головного тренера збірної України. Пресконференція наставника стартує о 12:00.

Прізвище нового тренера поки не названо, проте очікується, що команду очолить Сергій Ребров. Раніше фахівець підтвердив, що приїде до України для підписання угоди.

Дебют нового наставника відбудеться 12 червня, коли Україна зіграє спаринг з Німеччиною. Потім будуть матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

Також онлайн презентацію нового наставника збірної України дивіться на нашому сайті.