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Україна U-21 - Данія U-21 - онлайн-трансляція LIVE - контрольний матч

Сьогодні 05:45 1019 0
Матч відбудеться 24 березня
Україна U-21 - Данія U-21 - онлайн-трансляція LIVE - контрольний матч

Джерело - Чемпіон.

Під час НТЗ, що проходить у межах підготовки до фінального турніру Євро-2023 (U-21), молодіжна збірна України 24 березня в турецькому Белеку зустрінеться з молодіжною збірною Данії (початок матчу о 15.30 за київським часом). 

Матч транслюватимуться наживо на YouTube-каналі УАФ та регіональних телеканалах Суспільного. 

Також матч можна переглянути на нашому сайті.

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Нагадаємо, що цього року молодіжна збірна України візьме участь у фінальному турнірі Євро-2023 (U-21). Загалом у форумі, що проходитиме в період із 21 червня до 8 липня в Грузії та Румунії, братимуть участь 16 команд. За підсумками жеребкування, яке відбулося 18 жовтня минулого року в Бухаресті, синьо-жовті потрапили до групи В, де зустрінуться з Румунією, Іспанією та Хорватією. Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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