Матч відбудеться у неділю, 19 березня

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України зіграє з Іспанією у фінальному матчі чемпіонату Європи з футзалу. Матч відбудеться у неділю, 19 березня, на Fonix Arena у Дебрецені (Угорщина). Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція - в етері YouTube-каналу Суспільне Спорт. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр трансляції з'явиться незадовго до початку гри.

Нагадаємо, що у півфіналі Україна здолала Угорщину (2:1), а Іспанія - Португалію (3:2). Це буде друга зустріч між командами на Євро: у 2022 році Іспанія в півфіналі розбила Україну з рахунком 9:0.