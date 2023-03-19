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Україна - Іспанія - онлайн-трансляція LIVE - фінал жіночого Євро-2023

Сьогодні 08:30 709 0
Матч відбудеться у неділю, 19 березня
Україна - Іспанія - онлайн-трансляція LIVE - фінал жіночого Євро-2023

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України зіграє з Іспанією у фінальному матчі чемпіонату Європи з футзалу. Матч відбудеться у неділю, 19 березня, на Fonix Arena у Дебрецені (Угорщина). Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція - в етері YouTube-каналу Суспільне Спорт. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр трансляції з'явиться незадовго до початку гри.

Підключитися до Мегого

Нагадаємо, що у півфіналі Україна здолала Угорщину (2:1), а Іспанія - Португалію (3:2). Це буде друга зустріч між командами на Євро: у 2022 році Іспанія в півфіналі розбила Україну з рахунком 9:0.

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