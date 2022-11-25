Іспанія - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії зіграє проти збірної Німеччини у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Е у неділю, 27 листопада. Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Група E

М Команда І В Н П Г О 1 Іспанія 1 1 0 0 7-0 3 2 Японія 1 1 0 0 2-1 2 3 Німеччина 1 0 0 1 1-2 0 4 Коста-Рика 1 0 0 1 0-7 0

1-й тур

23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія - 1:2

23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

2-й тур

27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика

27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина

3-й тур