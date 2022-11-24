Португалія - Гана - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії зіграє з Ганою у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Н у четвер, 24 листопада, на стадіоні 974 в Досі. Початок о 18:00 за київським часом.

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Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Група H

М Команда І В Н П Г О 1 Португалія 0 0 0 0 0-0 0 2 Гана 0 0 0 0 0-0 0 3 Уругвай 0 0 0 0 0-0 0 4 Пд. Корея 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея

24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана

2-й тур

28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана

28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай

3-й тур

2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія

2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай

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