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Португалія - Гана - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 17:59 743 0
Португалія - Гана - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Гана, #Португалія, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії зіграє з Ганою у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Н у четвер, 24 листопада, на стадіоні 974 в Досі. Початок о 18:00 за київським часом.

Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Португалія 0 0 0 0 0-0 0
2  Гана 0 0 0 0 0-0 0
3  Уругвай 0 0 0 0 0-0 0
4  Пд. Корея 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея
  • 24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана

2-й тур

  • 28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана
  • 28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай

3-й тур

  • 2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія
  • 2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай

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