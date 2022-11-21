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США - Вельс - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

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США - Вельс - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Вельс, #США, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна США зіграє проти збірної Вельсу у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи В у понеділок, 21 листопада, на стадіоні Ахмед бін Алі в Ар-Раяні. Початок о 21:00 за київським часом.

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Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 0 0 0 0 0-0 0
2  Іран 0 0 0 0 0-0 0
3  США 0 0 0 0 0-0 0
4  Вельс 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 21 листопада | 15:00 | Англія - Іран
  • 21 листопада | 21:00 | США - Вельс

2-й тур

  • 25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран
  • 25 листопада | 21:00 | Англія - США

3-й тур

  • 29 листопада | 21:00 | Іран - США
  • 29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія

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