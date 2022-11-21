США - Вельс - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна США зіграє проти збірної Вельсу у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи В у понеділок, 21 листопада, на стадіоні Ахмед бін Алі в Ар-Раяні. Початок о 21:00 за київським часом.

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Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Група B

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 0 0 0 0 0-0 0 2 Іран 0 0 0 0 0-0 0 3 США 0 0 0 0 0-0 0 4 Вельс 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

21 листопада | 15:00 | Англія - Іран

21 листопада | 21:00 | США - Вельс

2-й тур

25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран

25 листопада | 21:00 | Англія - США

3-й тур

29 листопада | 21:00 | Іран - США

29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія

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