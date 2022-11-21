Сенегал - Нідерланди - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Сенегалу зіграє проти збірної Нідерландів у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи А у понеділок, 21 листопада, на стадіоні Al Thumama Stadium у місті Доха. Початок о 18:00 за київським часом.
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Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.
Група A
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Катар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Еквадор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Нідерланди
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
1-й тур
- 20 листопада | 18:00 | Катар - Еквадор
- 21 листопада | 18:00 | Сенегал - Нідерланди
2-й тур
- 25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал
- 25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор
3-й тур
- 29 листопада | 17:00 | Еквадор - Сенегал
- 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар