Португалія - Гана - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Португалії зіграє з Ганою у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Н у четвер, 24 листопада, на стадіоні 974 в Досі. Початок о 18:00 за київським часом.
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Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.
Група H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Португалія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Гана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Пд. Корея
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
1-й тур
- 24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея
- 24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана
2-й тур
- 28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана
- 28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай
3-й тур
- 2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія
- 2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай