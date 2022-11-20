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Швейцарія - Камерун - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 13:20 551 0
Швейцарія - Камерун - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Камерун, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022, #Швейцарія

Джерело - Чемпіон.

Збірна Швейцарії зіграє з Камеруном у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи G у четвер, 24 листопада, на стадіоні Ель-Джануб в Ель-Вакрі. Початок о 12:00 за київським часом.

Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Бразилія 0 0 0 0 0-0 0
2  Сербія 0 0 0 0 0-0 0
3  Швейцарія 0 0 0 0 0-0 0
4  Камерун 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун 
  • 24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія

2-й тур

  • 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія
  • 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія

3-й тур

  • 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
  • 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія

Катар - чемпіон світу зі скандалів

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