Швейцарія - Камерун - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Швейцарії зіграє з Камеруном у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи G у четвер, 24 листопада, на стадіоні Ель-Джануб в Ель-Вакрі. Початок о 12:00 за київським часом.
Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022
Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.
Група G
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Бразилія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Сербія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Швейцарія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Камерун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
1-й тур
- 24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун
- 24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія
2-й тур
- 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія
- 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія
3-й тур
- 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
- 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія