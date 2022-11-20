Головне
Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022
Сьогодні 08:03 1429
Мессі зламає інтернет своєю перемогою на ЧС-2022: думка спортивних журналістів про Мундіаль у Катарі - Частина ІІ
Сьогодні 11:36 270
Серед найдорожчих футболістів чемпіонату світу лише 1 бразилець і жодного аргентинця
Сьогодні 10:27 218
Катар – Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 08:56 1038
Бензема пропустить чемпіонат світу-2022 через травму
Сьогодні 08:09 341
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Сьогодні 07:50 8211 7
Збірна Катару зіграє з Еквадором: розклад матчів ЧС-2022 на 20 листопада
Сьогодні 07:37 867
Чого очікувати від ЧС-2022 у Катарі: думка спортивних журналістів
Вчора 17:35 1228
Ред Булл здобули перший ряд на Гран-прі Абу-Дабі
Вчора 17:20 322
Павелко отримає в Генпрокуратурі підозру в кримінальному провадженні, - ЗМІ
Вчора 16:51 1636
Прямі трансляції

Марокко - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 11:00 135 0
Марокко - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Марокко, #Хорватія, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Марокко зіграє з Хорватією у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи F у середу, 23 листопада, на стадіоні Ель-Байт у Ель-Хаурі. Початок о 12:00 за київським часом.

Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Бельгія 0 0 0 0 0-0 0
2  Канада 0 0 0 0 0-0 0
3  Марокко 0 0 0 0 0-0 0
4  Хорватія 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія
  • 23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада

2-й тур

  • 27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко
  • 27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада

3-й тур

  • 1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія
  • 1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Коментарі ()
Популярне зараз
СК Дніпро-1 - Шахтар: де дивитися матч УПЛ СК Дніпро-1 - Шахтар: де дивитися матч УПЛ 3170
СК Дніпро-1 - Шахтар 2:1: огляд матчу УПЛ СК Дніпро-1 - Шахтар 2:1: огляд матчу УПЛ 1757
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 10144
Павелко отримає в Генпрокуратурі підозру в кримінальному провадженні, - ЗМІ Павелко отримає в Генпрокуратурі підозру в кримінальному провадженні, - ЗМІ 1636
Катар - чемпіон світу зі скандалів Катар - чемпіон світу зі скандалів 8211 7
Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 2641
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 37367
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7022
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19577
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2294
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 25132
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18698 12