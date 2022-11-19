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Сенегал - Нідерланди - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 07:00 155 0
Сенегал - Нідерланди - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Нідерланди, #Сенегал, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Сенегалу зіграє проти збірної Нідерландів у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи А у понеділок, 21 листопада, на стадіоні Al Thumama Stadium у місті Доха. Початок о 18:00 за київським часом.

Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Катар 0 0 0 0 0-0 0
2  Еквадор 0 0 0 0 0-0 0
3  Сенегал 0 0 0 0 0-0 0
4  Нідерланди 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 20 листопада | 18:00 | Катар - Еквадор
  • 21 листопада | 18:00 | Сенегал - Нідерланди

2-й тур

  • 25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал
  • 25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор

3-й тур

  • 29 листопада17:00 | Еквадор - Сенегал
  • 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар

Катар - чемпіон світу зі скандалів

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