Сенегал - Нідерланди - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Сенегалу зіграє проти збірної Нідерландів у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи А у понеділок, 21 листопада, на стадіоні Al Thumama Stadium у місті Доха. Початок о 18:00 за київським часом.

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Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Група A

М Команда І В Н П Г О 1 Катар 0 0 0 0 0-0 0 2 Еквадор 0 0 0 0 0-0 0 3 Сенегал 0 0 0 0 0-0 0 4 Нідерланди 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

20 листопада | 18:00 | Катар - Еквадор

18:00 Катар - Еквадор 21 листопада | 18:00 | Сенегал - Нідерланди

2-й тур

25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал

25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор

3-й тур

29 листопада | 17:00 | Еквадор - Сенегал

17:00 | Еквадор - Сенегал 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар

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