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Рух - Минай - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

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Рух - Минай - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
#Минай, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух зіграє проти Миная у тринадцятому турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться у понеділок, 14 листопада. Початок о 15:00 за київським часом.

Пряма трансляція повинна була відбутися в етері телеканалу Setanta Sports, але, найімовірніше, матч покажуть на телеканалі 2+2 або УНІАН через те, що частина клубів (Динамо, Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст) відмовилися виконувати регламент УПЛ і брати участь у єдиному телепулі.

Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

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