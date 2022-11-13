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Динамо - Колос - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Сьогодні 15:07 834 0
Динамо - Колос - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
#Колос, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє проти ковалівського Колоса у тринадцятому турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 13 листопада, на стадіоні Динамо ім. В Лобановського в Києві. Початок о 15:00 за київським часом.

Пряма трансляція повинна була відбутися в етері телеканалу Setanta Sports, але, найімовірніше, матч покажуть на телеканалі 2+2 через те, що частина клубів (Динамо, Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст) відмовилися виконувати регламент УПЛ і брати участь у єдиному телепулі.

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