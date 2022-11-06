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Рух - Кривбас - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

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Рух - Кривбас - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
#Кривбас, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух зіграє проти криворізького Кривбаса в одинадцятому турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться у неділю, 6 листопада, на Арені Львів. Початок о 15:00 за київським часом.

Пряма трансляція повинна була відбутися в етері телеканалу Setanta Sports, але, найімовірніше, матч покажуть на телеканалах 2+2, УНІАН або/і на Ютуб-каналі FootballHub через те, що частина клубів (Динамо, Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст) відмовилися виконувати регламент і брати участь у єдиному телепулі.

Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

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