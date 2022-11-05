Рух - Кривбас - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух зіграє проти криворізького Кривбаса в одинадцятому турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться у неділю, 6 листопада, на Арені Львів. Початок о 15:00 за київським часом.

Пряма трансляція повинна була відбутися в етері телеканалу Setanta Sports, але, найімовірніше, матч покажуть на телеканалах 2+2, УНІАН або/і на Ютуб-каналі FootballHub через те, що частина клубів (Динамо, Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст) відмовилися виконувати регламент і брати участь у єдиному телепулі.

Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.