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Зоря - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Сьогодні 00:45 85 0
Зоря - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
#Зоря, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря зіграє проти харківського Металіста в одинадцятому турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 5 листопада, на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського. Початок о 13:00 за київським часом.

Пряма трансляція повинна була відбутися в етері телеканалу Setanta Sports, але, найімовірніше, матч покажуть на телеканалах 2+2, УНІАН або/і на Ютуб-каналі FootballHub через те, що частина клубів (Динамо, Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст) відмовилися виконувати регламент і брати участь у єдиному телепулі.

Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

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