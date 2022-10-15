Рух - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух зіграє проти Дніпра-1 у сьомому турі Української Прем'єр-Ліги. Матч відбудеться в неділю, 16 жовтня, на стадіоні Арена Львів. Початок о 15:00 за київським часом.

Пряма трансляція - в етері телеканалу Setanta Sports як офіційного мовника УПЛ, але також показ матчу заплановано на телеканалі УНІАН. Наразі невідомо, чи Setanta теж покаже цю гру, позаяк Рух та ще 4 клуби відмовляються виконувати регламент та надавати офіційному трансляторові доступ до своїх домашніх матчів.

Окрім цього, онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.