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Динамо - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Сьогодні 17:00 851 0
Динамо - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
#Рух, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє проти львівського Руха у шостому турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 9 жовтня, на стадіоні НСК Олімпійський у Києві. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція повинна була відбутися в етері телеканалу Setanta Sports, але, найімовірніше, матч покажуть на телеканалі 2+2 через те, що частина клубів (Динамо, Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст) відмовилися виконувати регламент УПЛ і брати участь у єдиному телепулі.

Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

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