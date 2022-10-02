Зоря - Кривбас - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря зіграє проти криворізького Кривбаса у п'ятому турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться у неділю, 2 жовтня, на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція повинна була відбутися в етері телеканалу Setanta Sports, але, найімовірніше, матч покажуть на телеканалі 2+2 через те, що частина клубів (Динамо, Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст) відмовилися виконувати регламент і брати участь у єдиному телепулі.

Відеотрансляцію матчу УПЛ проводить сайт Setanta Sports.