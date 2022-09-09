Головне
Динамо прикро поступилось Фенербахче у 1 турі Ліги Європи
Вчора 21:40 767
Дніпро-1 поступився АЗ на старті Ліги конференцій
Вчора 23:50 361
Дніпро-1 - АЗ Алкмар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій
Вчора 21:56 1754
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було
Вчора 21:40 16771
Магучіх виграла фінал Діамантової ліги
Вчора 21:07 585
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 20:59 8870
Став відомий транслятор матчів збірної України
Вчора 19:40 564
Поттер - новий головний тренер Челсі
Вчора 18:55 441
Луческу назвав склад Динамо на матч з Фенербахче
Вчора 18:46 1206
Швед - у команді тижня Ліги чемпіонів
Вчора 17:36 408
Прямі трансляції

Рух - Зоря - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Сьогодні 01:06 62 0
Рух - Зоря - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
#Зоря, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух зіграє проти луганської Зорі в четвертому турі Української Прем'єр-Ліги. Матч відбудеться у п'ятницю, 9 вересня, на стадіоні Україна у Львові. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція - в етері телеканалу Setanta Sports як офіційного мовника УПЛ, але також показ матчу заплановано на телеканалі 2+2. Наразі невідомо, чи Setanta теж покаже цю гру, позаяк Рух та ще 4 клуби відмовляються виконувати регламент та надавати офіційному трансляторові доступ до своїх домашніх матчів.

Окрім цього, онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Коментарі ()
Популярне зараз
Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря 4015
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи 2447
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3986
Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця 12227
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 8870
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було 16771
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 96461
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69593 5
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 3969
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 60219
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6334
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 40706