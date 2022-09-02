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Рух - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Сьогодні 13:23 161 0
Рух - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
#Рух, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Винниківський Рух зіграє проти донецького Шахтаря у третьому турі Української Прем'єр-Ліги. Матч відбудеться у п'ятницю, 2 вересня, на стадіоні Україна у Львові. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція - в етері телеканалу Setanta Sports як офіційного мовника УПЛ, але також показ матчу заплановано на телеканалі 2+2. Наразі невідомо, чи Setanta теж покаже цю гру, позаяк Рух та ще 4 клуби відмовляються виконувати регламент та надавати офіційному трансляторові доступ до своїх домашніх матчів.

Окрім цього, онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

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