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Металіст - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Сьогодні 13:04 279 0
Металіст - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
#Інгулець, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст зіграє проти Інгульця у другому турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в понеділок, 29 серпня, на стадіоні Авангард в Ужгороді. Початок о 13:00 за київським часом.

Пряма трансляція повинна була відбутися в етері телеканалу Setanta Sports, але, найімовірніше, матч покажуть на телеканалі 2+2 через те, що частина клубів (Динамо, Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст) відмовилися виконувати регламент і брати участь у єдиному телепулі.

Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

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