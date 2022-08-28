Головне
Збірна України в овертаймі програла Ісландії в матчі кваліфікації ЧС-2023
Сьогодні 08:18 740
Динамо - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Сьогодні 16:57 1111
Шахтар з труднощами переміг Кривбас у 2 турі УПЛ
Сьогодні 16:56 379
Меркушина і Блашко - у ТОП-10 мас-старту на чемпіонаті світу
Сьогодні 14:52 235
Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України
Сьогодні 14:20 238025
Динамо прийме Дніпро-1, Шахтар зіграє з Кривбасом. Розклад матчів 2 туру УПЛ
Сьогодні 08:28 859
14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів
Вчора 23:21 4191
Збірна України програла Сербії на старті чемпіонату світу
Вчора 23:09 781
Ліверпуль знищив Борнмут, Евертон Миколенко не переграв Брентфорд: результати матчів 4 туру АПЛ
Вчора 21:25 896
Бенфіка виставила Яремчука на трансфер
Вчора 20:39 2166
Прямі трансляції

Динамо - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Сьогодні 16:57 1111 0
Динамо - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє проти Дніпра-1 у другому турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться у неділю, 28 серпня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція повинна була відбутися в етері телеканалу Setanta Sports, але, найімовірніше, матч покажуть на телеканалі 2+2 через те, що частина клубів (Динамо, Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст) відмовилися виконувати регламент і брати участь у єдиному телепулі.

Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Коментарі ()
Популярне зараз
14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів 14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів 4191
Полісся та Карпати здобули впевнені перемоги: результати матчів 1 туру Першої ліги Полісся та Карпати здобули впевнені перемоги: результати матчів 1 туру Першої ліги 2131
Пустовий: Україну ніхто не чекає на чемпіонаті світу, ми там нікому не потрібні Пустовий: Україну ніхто не чекає на чемпіонаті світу, ми там нікому не потрібні 1515 1
Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України 238025
Зінченко не потрапив у заявку на матч з Фулгемом Зінченко не потрапив у заявку на матч з Фулгемом 2648
Бенфіка виставила Яремчука на трансфер Бенфіка виставила Яремчука на трансфер 2166
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 255002
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 18553
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3376 2
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 21585 3
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 25595 4
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24150