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Динамо - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Сьогодні 13:09 56 0
Динамо - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє проти Дніпра-1 у другому турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться у неділю, 28 серпня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція повинна була відбутися в етері телеканалу Setanta Sports, але, найімовірніше, матч покажуть на телеканалі 2+2 через те, що частина клубів (Динамо, Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст) відмовилися виконувати регламент і брати участь у єдиному телепулі.

Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

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