Інгулець - Олександрія - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Інгулець зіграє проти Олександрії в перенесоному матчі сьомого туру Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться у четвер, 25 серпня, поле наразі невідоме. Початок о 13:00 за київським часом.

Цей поєдинок повинен був відбутися 15 жовтня, але його змістили на перший тур через залученість Динамо та Дніпра-1 у єврокубках - ці клуби фізично не могли зіграти проти Олександрії та Інгульця відповідно.

Пряма трансляція - в етері телеканалу Setanta Sports. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.