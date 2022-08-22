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Інгулець - Олександрія - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Сьогодні 15:22 152 0
Інгулець - Олександрія - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
#Інгулець, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Інгулець зіграє проти Олександрії в перенесоному матчі сьомого туру Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться у четвер, 25 серпня, поле наразі невідоме.  Початок о 13:00 за київським часом.

Цей поєдинок повинен був відбутися 15 жовтня, але його змістили на перший тур через залученість Динамо та Дніпра-1 у єврокубках - ці клуби фізично не могли зіграти проти Олександрії та Інгульця відповідно.

Пряма трансляція - в етері телеканалу Setanta Sports. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

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