Де дивитися онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа за кордоном

Чемпіон світу за трьома версіями наш Олександр Усик повторно зустрінеться з Ентоні Джошуа. Бій пройде в Саудівській Аравії і на кону дуже великі ставки - всі пояси нашого боксера.

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Початок бою приблизно о 01:00 за київським часом в ніч з суботи 20 серпня на неділю 21 серпня.