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Де дивитися онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа за кордоном

Сьогодні 21:01 262 0
Де дивитися онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа за кордоном

Чемпіон світу за трьома версіями наш Олександр Усик повторно зустрінеться з Ентоні Джошуа. Бій пройде в Саудівській Аравії і на кону дуже великі ставки - всі пояси нашого боксера.

Транслювати бій в Україні буде відеосервіс Megogo, причому абсолютно безкоштовно. Заходьте на Мегого в розділ Спорт на інтерактивний канал MEGOGO Гонг. Також трансляція відбудеться на регіональних каналах Суспільного, на сайті Parimatch і в офіційному додатку компанії. 

Зверніть увагу: трансляція буде відкритою тількі для українських IP-адрес і не буде доступною для користувачів, що знаходяться за кордоном, не Україні.

Але це не проблема, ви можете ознайомитися з максимально повною інструкцією в статті Як подивитися бій Усик - Джошуа за кордоном.

Якщо ви не в Україні, то для перегляду бою вам знадобиться високошвидкісний VPN і невеличка інструкція. 

Як подивитися бій Усика, якщо ви не в Україні:

  1. Перейдіть на сервіс Surfshark, він  має сервера в Україні.

  2. Сплатіть за сервіс, інсталюйте програму і авторизуйтеся в VPN додатку.

  3. Законектиться до українських серверів, і ви зможете дивитися трансляцію на сервисі Megogo безкоштовно.

Початок бою приблизно о 01:00 за київським часом в ніч з суботи 20 серпня на неділю 21 серпня.

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