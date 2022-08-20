Усик - Джошуа II: онлайн-трасляція - LIVE - безкоштовно

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) в матчі-реванші за чемпіонські пояси.
Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 01:00 за київським часом.
Дивіться пряму трансляцію поєдинку онлайy на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині з початком андеркарту головної події, у якому на ринг вийде протеже Олександра Усика - Даніель Лапін. Детальніше про трансляцію - ТУТ.
Також наш сайт проведе текстову трансляцію.
Усик - Джошуа II
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок.