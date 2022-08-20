Усик - Джошуа II: дивитися онлайн - LIVE - трансляція безкоштовно

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) в матчі-реванші за чемпіонські пояси.

Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 00:00 за київським часом.

Детальніше про трансляцію - ТУТ.

Пряма трансляція

Також наш сайт проведе текстову трансляцію.

Усик - Джошуа II

Контракт на бій було підписано

Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;

Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;

відчутну перевагу на перемогу укранцеві; Організатори реваншу сподіваються

Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;

Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок.

Усик - Джошуа II: усе про бій за звання чемпіона світу