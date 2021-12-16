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Прямі трансляції

Жеребкування Ліги націй: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 14:13 108 0
Початок жеребкування о 19:00
Жеребкування Ліги націй: онлайн-трансляція. LIVE
#Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 грудня, у Ньоні відбудеться жеребкування нового, третього в історії розіграшу Ліги націй. Початок жеребкування - о 19:00 за Києвом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування.

Ліга націй УЄФА. Дивізіон B. Посів учасників:

Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія
Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія
Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія
Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Матчі групового етапу відбудуться с 2 червня по 27 вересня 2022 року. Фінал Ліги націй пройде 14-18 червня 2023 року.

Онлайн жеребкування дивіться на нашому сайті.

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