 Свитолина - Александрова смотреть онлайн матч в Майами 27.03.2021 | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна - Алєксандрова: онлайн-трансляція матчу в Маямі. LIVE

Сьогодні 12:05 212 0
Світоліна - Алєксандрова: онлайн-трансляція матчу в Маямі. LIVE

Джерело - Чемпiон.

27 березня перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє матч 1/16 фіналу на турнірі WTA 1000 в Маямі.

Суперницею стане російська тенісистка Єкатєріна Алєксандрова.

Зустріч відбудеться о 18:30 за київським часом. Трансляцію можна буде переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до поєдинку.

Раніше дівчата грали двічі, українка виграла всі очні матчі. Востаннє суперниці зустрічалися у третьому колі турніру в ОАЕ (10 січня). Тоді Еліна здолала росіянку у трьох сетах - 6:2, 6:7, 7:6.

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