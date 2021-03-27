Світоліна - Алєксандрова: онлайн-трансляція матчу в Маямі. LIVE

Джерело - Чемпiон.

27 березня перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє матч 1/16 фіналу на турнірі WTA 1000 в Маямі.

Суперницею стане російська тенісистка Єкатєріна Алєксандрова.

Зустріч відбудеться о 18:30 за київським часом. Трансляцію можна буде переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до поєдинку.

Раніше дівчата грали двічі, українка виграла всі очні матчі. Востаннє суперниці зустрічалися у третьому колі турніру в ОАЕ (10 січня). Тоді Еліна здолала росіянку у трьох сетах - 6:2, 6:7, 7:6.