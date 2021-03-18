Шахтар - Рома: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар на НСК Олімпійському приймає італійську Рому в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться в четвер, 18 березня, о 19:55 за київським часом.

Перша гра в Римі завершилася перемогою господарів - 3:0.

Пряма трансляція гри на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Рома наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Також наш сайт проведе текстову трансляцію гри на Олімпійському.