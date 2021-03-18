Шахтар - Рома: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE

 Футбол 1 - Шахтар - Рома: дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Вільярреал - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 12:37 954
Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:39 663
В’ячеслав Шевчук особисто привітав перших власників авто від Favbet
Сьогодні 12:00 534
Вільярреал – Динамо: Де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 09:05 2877
Шахтар – Рома: Де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 08:17 3681
Шахтар прийме Рому, Динамо зіграє з Вільярреалом. Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 08:11 694
Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 1336
Челсі вдруге переміг Атлетіко у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 618
Баварія перемогла Лаціо у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 551
Шахтар - Рома: онлайн-трансляція
Вчора 22:42 4548
Блоги
Негідний чемпіона вчинок. Український спортсмен потрапив у скандал через своє депутатство
Негідний чемпіона вчинок. Український спортсмен потрапив у скандал через своє депутатство Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:03 180
22 роки тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів
22 роки тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 21:26 5325
Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи
Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи Valeriy Ruchka
Вчора 15:47 1746
Українські футболісти під час тренування виконали легендарну Червону руту
Українські футболісти під час тренування виконали легендарну Червону руту Андрій Твердохліб
Вчора 12:31 1142
Гравець Динамо виконав мрію тяжкохворого хлопця
Гравець Динамо виконав мрію тяжкохворого хлопця Valeriy Ruchka
Вчора 10:00 1805
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва Андрій Твердохліб
Вчора 04:19 3456
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського Андрій Твердохліб
16.03.2021 23:04 1759 3
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність Андрій Твердохліб
16.03.2021 21:48 586
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру Андрій Твердохліб
16.03.2021 17:58 6221 2
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів Valeriy Ruchka
15.03.2021 19:52 2344
Їм не місце у спорті: До Міністерства готують лист з вимогою
Їм не місце у спорті: До Міністерства готують лист з вимогою Valeriy Ruchka
15.03.2021 11:31 4120 2
Де можна побачити перший контракт Кличка
Де можна побачити перший контракт Кличка Valeriy Ruchka
15.03.2021 08:48 7210
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку Андрій Твердохліб
15.03.2021 01:07 9433
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Андрій Твердохліб
14.03.2021 23:12 905
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом Андрій Твердохліб
14.03.2021 19:31 2986
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:32 Баскетбол В Україні скоротили кількість глядачів під час баскетбольних матчів 37
13:13 Бокс Тайсон назвав дату повернення на ринг 262
13:03 Блог Негідний чемпіона вчинок. Український спортсмен потрапив у скандал через своє депутатство 181
12:58 Футбол Десна - Дніпро-1: Де дивитися матч УПЛ 247
12:48 Футбол Матчі збірної України проти Фінляндії та Казахстану відбудуться без глядачів 202
12:39 Футбол Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція 663
12:37 Футбол Вільярреал - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 954
12:33 Футбол Матвієнко вірить в атаку Шахтаря у матчі проти Роми 240
12:16 Пряма трансляція Шахтар - Рома: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE 152
12:16 Футбол Трубін відреагував на інтерес Інтера та Мілана 765
12:00 Футбол В’ячеслав Шевчук особисто привітав перших власників авто від Favbet 534
11:55 Футбол Маріуполь - Минай: Де дивитися матч УПЛ 316
11:45 Баскетбол Український форвард покинув іспанський клуб 1389
11:40 Пряма трансляція Вільярреал - Динамо: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE 140
11:31 Футбол Додо: Все залежить від Шахтаря 419
11:18 Бокс Плотніков у Москві битиметься з Беспутіним 624
10:58 Футбол Фонсека: Переживаю за Шахтар та Каштру 679
10:44 Футбол Брюгге викупив Соболя у Шахтаря 657
10:32 Футбол Флік оцінив перемогу над Лаціо 458
10:13 Футбол Баварія встановила новий рекорд Ліги чемпіонів 656
10:00 Футбол Баварія - Лаціо 2:1. Огляд матчу 546
09:48 Футбол Тухель: Ніхто не захоче грати проти Челсі у чвертьфіналі 596
09:31 Хокей Рейнджерс закинув дев'ять шайб Філадельфії, Лос-Анджелес обіграв Сент-Луїс. Результати матчів НХЛ 184
09:17 Футбол Сімеоне пояснив невдачу проти Челсі 1083
09:05 Футбол Вільярреал – Динамо: Де дивитися матч Ліги Європи 2877

Шахтар - Рома: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE

Сьогодні 12:16 152 0
Шахтар - Рома: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар на НСК Олімпійському приймає італійську Рому в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться в четвер, 18 березня, о 19:55 за київським часом.

Перша гра в Римі завершилася перемогою господарів - 3:0.

Пряма трансляція гри на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Рома наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Також наш сайт проведе текстову трансляцію гри на Олімпійському.

Коментарі ()