Альварес - Йилдирим: онлайн-трансляція бою за два титули чемпіона світу

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 28 лютого, в Маямі на арені Hard Rock Stadium відбудеться бій за звання чемпіона світу в суперсередній вазі за версіями WBC і WBA Super, в якому зійдуться мексиканський боксер Сауль "Канело" Альварес (54-1 -2, 36 КО) і турок Авні Йилдирим (21-2, 12 КО).

Пряма трансляція бою "Канело" - Йилдирим орієнтовно розпочнеться о 06:00 за київським часом і буде доступна для перегляду на платформі DAZN. Також трансляція буде доступною на нашому сайті. Додамо, що пояса WBC і WBA Super в 168 фунтах зараз належать Альваресу.

У своєму останньому бою в грудні Сауль Альварес переміг одноголосним рішенням суддів британського боксера Каллума Сміта (27-1, 19 КО). Авні Йилдирим в останній раз виходив на ринг у лютому 2019 го - він програв технічним рішенням у десятому раунді американцю Ентоні Дірреллу (33-2-1, 24 КО).