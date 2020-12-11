Жіночий спринт 7,5 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

В п'ятницю, 11 грудня, в австрійському Гохфільцені, жіночим спринтом на 7,5 км розпочнеться 3 етап Кубку світу. Початок гонки о 12:30 за київським часом.

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Нагадаємо, збірну України представлятимуть 5 біатлоністок: Дар'я Блашко, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Юлія Джима, Катерина Бех. Найвища позиція (22) в загальному заліку КС серед українок у Дар'ї Блашко, яка здобула 67 залікових балів. Лідирує в тоталі шведка Ганна Еберг, у якої 204 очка.

Також 11 грудня відбудеться чоловічий спринт. Початок о 15:20 за Києвом.