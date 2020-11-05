Зоря - АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря в 3 турі групи G Ліги Європи прийматиме афінський АЕК Дмитра Чигринського та Євгена Шахова.

Матч відбудеться 5 листопада, у Запоріжжі на Славути Арені. Початок о 22:00 за икївським часом. Пряма трансляція на телеканалах Футбол 2 та Воля Футбол 1 у медіасервісі Megogo. Також онлайн матч Зоря - АЕК наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до матчу.

Зоря невдало стартувала в цьогорічному розіграші турніру. підопічні Скрипники програли обидва матчу перших двох турів. Спочатку луганці в гостях без шансів поступилися Лестеру (3:0), а в 2 турі вдома зазнали поразки від Браги (1:2). Такі ж самі здобутки і в АЕКа - поразки від Браги (3:0) та Лестера (1:2). Таким чином команди з нулем у графі очок ділять 3-4 місця.

В іншому матчі квартету G Лестер на власному полі проекзаменує Брагу.