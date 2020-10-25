Аталанта - Аякс: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в 2 турі Ліги чемпіонів вдома зіграє проти амстердамського Аякса.

Матч відбудеться у вівторок, 27 жовтня, о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Футбол 3 і Воля Футбол у медіасервісі Megogo. Також онлайн матч Аталанта - Аякс наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 1 турі Аталанта розгромила Мідтьюлланн (0:4), а Аякс мінімально програв Ліверпулю (0:1).

Нагадаємо, київське Динамо в 2 турі ЛЧ зіграє в гостях проти Ференцвароша Сергія Реброва. Матч Ференцварош - Динамо відбудеться в середу, 28 жовтня, о 22:00. Шахтар у 2-й змагальний день прийматиме Інтер. Гра Шахтар - Інтер запланована на вівторок, 27 жовтня, о 19:55.