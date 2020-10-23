Олімпік - Десна: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік прийматиме чернігівську Десна в 7 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудетьсяв суботу, 24 жовтня, на стадіоні Динамо ім. Лобановського в Києві. Початок о 17:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Олімпік - Десна дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

В обох команд після 6 турів по 9 очок у турнірній таблиці та 6-7 місця відповідно. У 6 турі Олімпік зазнав поразки від Ворскли (0:1), а Десна програла Дніпро-1 (2:0).