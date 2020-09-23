Рух - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Рух прийматиме Шахтар у перенесеному матчі 2 туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться сьогодні, 23 вересня, на Арені Львів. Початок о 19:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Рух - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У матчі 3 туру гірники Рух вдома програв Колосу (1:2), а Шахтар втратив очки у грі із Зорею (2:2).

Нагадаємо, сьогодні київське Динамо зіграє перший матч плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Гента.