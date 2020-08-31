Костюк - Касаткіна: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 31 серпня, українка Марта Костюк (№137 WTA) розпочне боротьбу на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.
У матчі першого кола 18-річна тенісистка зіграє проти ексдесятої ракетки світу Дар'ї Касаткіної з Росії (№68 WTA).
Зустріч пройде третім запуском на корті №15 після матчу Ковинич - Кабрера. Орієнтовний час початку матчу - 22:00 за Києвом.
Раніше дівчата між собою не зустрічалися.
У наступному раунді переможниця зіграє проти Корі Гауфф (№50 WTA) або Анастасії Севастової (№44 WTA).