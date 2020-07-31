 Аталанта - Интер смотреть онлайн 1.08.2020 - футбол 1 трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта - Інтер: онлайн-трансляція матчу 38 туру Серії А. LIVE

Сьогодні 21:19 377 0
Аталанта - Інтер: онлайн-трансляція матчу 38 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в ключовому матчі Серії А прийматиме Інтер.

Матч відбудеться в суботу, 1 серпня. Початок о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Аталанта - Інтер у прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Обидві команди гарантували собі місце в Лізі чемпіонів, але визначать срібного призера чемпіонату Італії. Інтер набрав 79 очок і йде другим у турнірній таблиці. В Аталанти на 1 очко менше. У Лаціо така ж кількість очок як і в Аталанти, але римляни за додатковими показниками четверті. Лаціале в 38 турі зіграють в гостях із Наполі. 

Таким чином, Аталанті для здобуття срібних медалей потрібна лише перемога. Нічия ж може зіграти на користь Лаціо. У разі нічийного результату в Бергамо та перемоги римлян у Неаполі, саме біло-блакитні завоюють срібні нагороди.

Нагадаємо, у 37 турі гол зі штрафного українського півзахисника допоміг Аталанті перемогти Парму (1:2).

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