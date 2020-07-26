Вест Гем - Астон Вілла: онлайн-трансляція матчу 38 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем приймає Астон Віллу в заключному 38 турі англійської Прем'єр-ліги сезону 2019/20.

Матч відбудеться сьогодні, 26 липня, в Лондоні. Дивіться онлайн-трансляцію поєдинку на нашому сайті.

Зазначимо, що Вест Гем не переслідує турнірних цілей, а Астон Вілла бореться за право залишитися в АПЛ на наступний сезон. У бірмінгемців - 34 очки й 17 рятівне місце. У Вотфорда, який на 18 сходинці, також 34 очки і гостьова гра проти Евертона. Борнмут набрав 31 очко та зберігає теоретичні шанси на збереження прописки в АПЛ.