Лестер - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 38 туру АПЛ. LIVE

Лестер і Манчестер Юнайтед зіграють у заключному 38 турі англійської Прем'єр-ліги за право представляти Англю в Лізі чемпіонів.

Матч відбудеться сьогодні, 26 липня, у Лестері. Початок о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Лестер - Манчестер Юнайтед в прямому етері дивіться на нашому сайті.

Нагададаємо, перед останнім туром, Манчестер Юнайтед з 63 очками в доробку посідає 3 сходинку. У Челсі, який на 4 сходинці, також 63 очки. Лестер наразхі - 5-й з 62 очками в активі.Перемога однієї з команд гарантує їй участь у Лізі чемпіонів 2020/21. І якщо манкуніанців влаштовує нічия, то Лестеру потрібна лише вікторія.