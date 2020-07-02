Манчестер Сіті - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 32 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті приймає Ліверпуль в головному матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у четвер, 2 липня, на стадіоні Етіхад Стедіум. Початок о 22:15 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports Ukraine. Також онлайн матч Манчестер Сіті - Ліверпуль наживо дивіться на нашому сайті.

Містяни після 31 турів знаходяться на 2 позиції в турнірній таблиці, маючи 63 очки. Ліверпуль вже достроково став чемпіоном. Нагадаємо, напередодні лідер чемпіонату Ліверпуль розбив Крістал Пелес (4:0).