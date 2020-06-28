Маріуполь - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь прийматиме Дніпро-1 в 28 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у неділю, 28 червня, на стадіоні імені Бойка. Початок о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Маріуполь - Дніпро-1 наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде лоступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, у 27 турі Маріуполь розгромив Львів (3:0), а Дніпро-1 програв Ворсклі (2:0).

Після 26 зіграних матчів у Дніпро-1 - 34 очки, у Маріуполя - 30. Команди посідають 8 та 7 місця в турнірній таблиці відповідно.

Напередодні Шахтар зіграв унічию із Зорею (0:0). Київське Динамо в 28 турі зіграє з в гостях із Десною.