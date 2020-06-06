 Байер - Бавария смотреть онлайн матч 6.06.2020 LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Баєр - Баварія: онлайн-трансляція матчу 30 туру Бундесліги. LIVE

Сьогодні 11:13 105 0
Баєр - Баварія: онлайн-трансляція матчу 30 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лідер чемпіонату Німеччини Баварія в 30 турі Бундесліги зіграє в гостях з Баєром.

Матч відбудеться в суботу, 6 червня, на БайАрені. Початок о 16:30 за київським часом.

Пряма трансляція в медіасервісі Megogo.

Також онлайн матч Баєр - Баварія наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

У першому колі Баєр, досить несподівано, переміг мюнхенців - 1:2. У 29 турі фармацевти виграли в гостях у Фрайбурга (0:1), а Баварія вдома розтрощила Фортуну (5:0). Нагадаємо, Баварія впевнеено очолює турнірну таблицю Бундесліги. У підопічних Фліка 67 очок, що на 7 пунктів більше ніж у Боруссії Д, яка йде другою. У Баєра 56 очок і 5 сходинка.

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