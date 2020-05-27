Динамо Київ - Олімпік: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Динамо в контрольному матчі зіграє з донецьким Олімпіком.
Матч відбудеться сьогодні, 27 травня, на стадіоні Динамо ім. Лобановського.
Початок о 14:00.
Пряма трансляція матчу на нашому сайті.
Нагадаємо, 31 травня кияни зіграють з Шахтарем у матчі 24 туру української Прем'єр-ліги. Олімпік 30 травня в гостях проведе поєдинок з Дніпро-1.
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