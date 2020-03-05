Десна - Зоря: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Десна Чернігів прийматиме луганську Зорю в центральному матчі 22 туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у суботу, 7 березня, на стадіоні імені Гагаріна. Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Уніан.

Також онлайн матч Десна Чернігів - Зоря Луганськ наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Обидва колективи гарантували собі участь у чемпіонській групі, до якої ввійдуть 6 найкращих команд за підсумками 2 кіл. Зоря після 21 туру посідає 2 місце, набравши 43 очки. Луганці відстають від лідера - Шахтаря на 13 пунктів. Олександрія розташувалася на 5 сходинці, маючи 37 очок. У 1 колі Зоря виграла в Олександрії - 2:1.

У 21 турі Олександрія розтрощила у Львові Карпати (0:4), а Зоря вдома впевнено перемогла Львів (2:0).