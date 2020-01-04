Манчестер Сіті - Порт Вейл: онлайн-трансляція матчу 1/32 Кубку Англії. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті в 1/32 фіналу Кубку Англії прийматиме Потр Вейн, який представляє 4-й дивізіон чемпіонату Англії (Ліга 2).
Матч відбудеться сьогодні, 4 січня, на Етіхад Стедіум у Манчестері.
Початок о 19:30 за київським часом.
Дивіться пряму трансляцію матчу Манчестер Сіті - Порт Вейн онлайн на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
Для містян гра проти Порт Вейла дебютна у розіграшу Кубку Англії 2019/20, а ось колектив із Берслема стартував із 1/128 фіналу. У першому раунді Порт Вейл переміг Мілтон Кінгз Донз (0:1), а в 1/64 виграв у Челтнема (1:3).